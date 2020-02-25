Определились стартовые номера участников суперспринта на ЧЕ по биатлону в "Раубичах"

Ирина Кривко во время тренировки в "Раубичах" перед стартом ЧЕ по биатлону

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились стартовые номера участников суперспринта, который состоится в стартовый день чемпионата Европы по биатлону в "Раубичах", сообщает корреспондент БЕЛТА. Первой из белорусок на дистанцию под 3-м номером уйдет Елена Кручинкина. Что касается остальных, то Ирине Кривко достался 4-й номер, Динаре Алимбековой - 50-й, Анне Сола - 73-й, Ирине Кручинкиной - 86-й, Аделине Сабитовой - 97-й. У мужчин первый стартовый номер у Виктора Кривко. У Романа Елетнова - 13-й, Антона Смольского - 18-й, Никиты Лобастова - 81-й, Максима Воробья - 94-й, Сергея Бочарникова - 116-й. Мужские квалификационные гонки начнутся в 13.00. Начало медальной гонки в 17.30. У женщин квалификация стартует в 15.00. Решающая гонка начнется в 18.00. Всего на чемпионате Европы по биатлону, который пройдет в "Раубичах" с 26 февраля по 1 марта будет разыграно 8 комплектов наград. Состязания стреляющих лыжников перенесли в Беларусь, поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для проведения мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи", заявили о готовности принять форум.-0- ФОТОФАКТ: В "Раубичах" прошли официальные тренировки биатлонистов накануне старта чемпионата Европы Опробовать трассы и стрельбище вышло более 30 команд, в том числе и белорусская сборная, накануне вернувшаяся из итальянского Антхольца, где завершился чемпионат мира. Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!