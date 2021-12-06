Определились участники "Финала четырех" Лиги чемпионов по мини-футболу

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский "Витэн" поражением завершил выступление в элитном квалификационном раунде Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем последнем поединке группы А в российской Тюмени чемпионы Беларуси уступили французскому клубу "Аньер-Вильнев" из Парижа со счетом 5:10 (голы в составе "Витэна" забили Никита Анисимов, Артем Рось, Олег Еремин и Максим Батурин). У победителей четыре гола забил капитан команды Абдессамад Мохаммед. Результат этой встречи не имел принципиального значения для обоих соперников - до этого они потерпели по два поражения и потеряли шансы пробиться в "Финал четырех". Спортсмены "Витэна" проиграли казахстанскому "Кайрату" из Алматы и "Тюмени" с одинаковым счетом 2:3, причем в обоих поединках команда Алексея Попова поначалу выигрывала, но сохранить победу не смогла. На предыдущем этапе отбора "Витэн" занял третье место в 3-й квалификационной группе, соревнования которой проходили в литовском Каунасе. Чемпионы Беларуси сыграли вничью с местным "Жальгирисом" - 3:3 и испанским "Леванте" - 2:2, а также проиграли одной из сильнейших команд мира испанской "Барселоне" - 1:5.

В решающем матче за первое место в квартете А "Тюмень" одержала волевую викторию над "Кайратом" - 3:2. Итоговое положение: "Тюмень" - 9 очков, "Кайрат" - 4, "Аньер-Вильнев" - 4, "Витэн" - 0.

Кроме "Тюмени" в решающий раунд чемпионской Лиги пробились два португальских клуба - действующий победитель "Спортинг" и "Бенфика" из Лиссабона, а также испанская "Барселона". "Финал четырех" пройдет в апреле - мае 2022 года на площадке одного из его участников.

В прошлом сезоне Лиги чемпионов португальский "Спортинг" завоевал свой второй титул, одолев в финальном поединке трехкратного победителя ЛЧ "Барселону" со счетом 4:3. Самый титулованный клуб - испанский "Интер Мовистар", который пять раз выигрывал главный клубный турнир Старого Света по мини-футболу.-0-