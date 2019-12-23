23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились участницы "Финала четырех" Кубка Беларуси по волейболу среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующий обладатель трофея "Минчанка" и могилевский "Коммунальник-МГУ" попали в решающую стадию турнира, минуя предварительную. Вторую пару "Финала четырех", который примет Могилев, составят "Прибужье" (Брест) и "Жемчужина Полесья" (Мозырь). Брестчанки в двухматчевом противоборстве оказались сильнее гродненской команды "Коммунальник-ГрГУ" (3:0; 3:0), а мозырянки победили "Минчанку-2" (3:2; 3:0).
Полуфиналы пройдут 28 декабря в 15.00 и 18.15. Решающие матчи в спорткомплексе "Олимпиец" пройдут 29 декабря: в 12.00 команды, потерпевшие поражение накануне, разыграют бронзовые медали, а в 15.00 начнется финальный поединок.-0-