Определились участницы командного турнира саблисток на Олимпиаде в Токио

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. После первого за год с лишним командного этапа Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин определились дружины, которые выступят на Олимпиаде в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Выиграли соревнования саблистки Польши, победившие в финале сборную Италии - 45:44. Третье место заняли спортсменки Республики Корея, которые заставили капитулировать француженок - 45:41. Белоруски, не претендовавшие на командную квоту, в первом бою уступили титулованным соперницам из США - 34:45 и заняли 26-ю позицию. Больше всего по итогам состязаний не повезло команде Украины. Шестая дружина мирового рейтинга заняла в Будапеште восьмое место. Полученных за данное выступление баллов не хватило для того, чтобы обогнать в континентальном рейтинге дружину Венгрии. Таким образом, украинский квартет, выигрывавший золото Пекина-2008 и бронзу Рио-де-Жанейро -2016, впервые за время появления командной женской сабли в олимпийской программе не выступит в данном виде программы.

Положение команд в итоговом протоколе позволило выявить восьмерку дружин, которые смогут поспорить за медали Олимпиады в Токио. На Играх в столице Японии выступят четыре сильнейшие дружины мирового рейтинга: ОКР (Россия), Франция, Италия, Республика Корея. По континентальным квотам место на главных стартах четырехлетия оставили за собой сборные Венгрии, США , Китая и Туниса.

На Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса, в фехтовальной программе будет разыграно 12 комплектов медалей. В командном первенстве на Олимпиаде выступят по восемь лучших сборных у мужчин и женщин в каждом виде оружия.

В личном первенстве на Играх выступят по 34 фехтовальщика в каждой дисциплине, из них 24 будут представлять страны, завоевавшие право принять участие в соответствующем командном турнире, еще шесть спортсменов будут определены по рейтингу Международной федерации фехтования, а четыре участника - в квалификации.

Европейский квалификационный турнир за право попадания на Игры в Токио состоится 24-25 апреля в Испании.-0-