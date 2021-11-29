Определились все четвертьфиналисты Кубка Дэвиса

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В розыгрыше Кубка Дэвиса определились все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий победитель главного командного теннисного турнира сборная Испании не смогла пробиться в восьмерку сильнейших, уступив россиянам со счетом 1:2 в последнем матче в предварительной группе А. В игре за выход в полуфинал российские теннисисты 2 декабря в Мадриде встретятся с командой Швеции. Сегодня программу четвертьфинальных встреч в испанской столице откроют сборные Италии и Хорватии. Завтра теннисисты Великобритании сыграют с командой Германии, а 1 декабря сборная Сербии во главе с первой ракеткой планеты Новаком Джоковичем будет соперничать с казахстанской командой. Полуфинальные матчи состоятся 3 и 4 декабря, а решающая игра 109-го по счету розыгрыша Кубка Дэвиса пройдет 5 декабря.

В финальном матче 2019 года сборная Испании победила команду Канады. В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии COVID-19. Самая титулованная команда - сборная США, которая 32 раза завоевывала Кубок Дэвиса. У теннисистов Австралии 28 титулов, по 10 - у команд Великобритании и Франции.

Теннисисты сборной Беларуси играют в этих соревнованиях с 1994 года, их высшее достижение - выход в полуфинал в 2004 году.-0-