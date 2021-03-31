Определились все четвертьфиналисты молодежного ЧЕ по футболу

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На молодежном чемпионате Европы по футболу в Венгрии и Словении определились все участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Российская "молодежка" не смогла пробиться в плей-офф, уступив в последнем матче предварительной группы С сверстникам из Дании со счетом 0:3. Французы обыграли исландцев с результатом 2:0. Итоговое положение: Дания - 9 очков, Франция - 6, Россия - 3, Исландия - 0.

В 3-м туре группы D португальцы разгромили швейцарцев с результатом 3:0, а англичане обыграли хорватов 2:1, но не вышли в четвертьфинал. Итоговое положение: Португалия - 9, Хорватия - 3, Англия - 3, Швейцария - 3.

Ранее в плей-офф вышли по две лучшие команды из групп А и В: Нидерланды, Германия, Испания, Италия.

В 1/4 финала 31 мая сыграют: Нидерланды - Франция (Будапешт), Дания - Германия (Секешфехервар), Испания - Хорватия (Марибор), Португалия - Италия (Любляна). Полуфиналы пройдут 3 июня в Секешфехеваре и Мариборе, решающий матч за золото 23-го молодежного Евро состоится 6 июня в Любляне.

На прошлом континентальном молодежном первенстве, проходившем в 2019 году в Италии, чемпионский титул в пятый раз завоевали футболисты Испании, победившие в финале команду Германии со счетом 2:1.-0-