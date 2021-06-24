Определились все пары 1/8 финала футбольного чемпионата Европы

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. После завершения матчей группового этапа определились все участники 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном туре предварительной группы F действующие чемпионы мира фоанцузы в Будапеште сыграли вничью с чемпионами Европы португальцами - 2:2. В первом тайме соперники обменялись голами с пенальти - сначала отличился Криштану Роналду, а потом счет сравнял Карим Бензема. Сразу после перерыва Бензема вывел французов вперед, но вскоре Роналду восстановил равновесие, вновь реализовав пенальти. Теперь он возглавляет список лучших снайперов Евро-2020, забив 5 мячей. В Мюнхене едва не случилась громкая сенсация футболисты Венгрии дважды выигрывали у Германии, но не смогли удержать победу - ничья 2:2. Итоговое положение: Франция - 5 очков (разница мячей - 4-3), Германия - 4 (6-5), Португалия - 4 (7-6), Венгрия - 2 (3-6).

Итоговое положение в остальных группах Евро-2020:

А - Италия - 9 очков (разница мячей - 7-0), Уэльс - 4 (3-2), Швейцария - 4 (4-5), Турция - 0 (1-8).

В - Бельгия - 9 (7-1), Дания - 3 (5-4), Финляндия - 3 (1-3), Россия - 3 (2-7).

С - Нидерланды - 9 (8-2), Австрия - 6 (4-3), Украина - 3 (4-5), Северная Македония - 0 (2-8).

D - Англия - 7 (2-0), Хорватия - 4 (4-3), Чехия - 4 (3-2), Шотландия - 1 (1-5).

Е - Швеция - 7 (4-2), Испания - 5 (6-1), Словакия - 3 (2-7), Польша - 1 (4-6).

Расписание матчей 1/8 финала:

26 июня

Уэльс - Дания, Италия - Австрия.

27 июня

Нидерланды - Чехия, Бельгия - Португалия.

28 июня

Хорватия - Испания, Франция - Швейцария.

29 июня

Англия - Германия, Швеция - Украина.

Четвертьфинальные встречи состоятся 2 и 3 июля, полуфиналы пройдут 6 и 7 июля, финальный поединок за золото 16-го первенства Старого Света состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

На прошлом континентальном чемпионате, проходившем в 2016 году во Франции, золотые медали впервые завоевала сборная Португалии, одолевшая в финале футболистов Франции со счетом 1:0 (в дополнительное время).-0-