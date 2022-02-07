Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Объединенных Арабских Эмиратах определись все участники полуфинальной стадии клубного чемпионата мира по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором четвертьфинале в Абу-Даби победитель азиатской Лиги чемпионов "Аль-Хиляль" из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда разгромил хозяев турнира клуб "Аль-Джазира" с результатом 6:1. В полуфинале 9 февраля "Аль-Хиляль" встретится с триумфатором европейской Лиги чемпионов английским "Челси" из Лондона. В другом матче за выход в финал футболисты египетского клуба "Аль-Ахли" из Каира 8 февраля будут соперничать с обладателем Кубка Либертадорес бразильским "Палмейрасом" из Сан-Паулу. В первом четвертьфинале победитель африканской Лиги чемпионов взял верх над мексиканским "Монтерреем" с минимальным перевесом в счете - 1:0.

В игре за 5-е итоговое место 9 февраля "Монтеррей" встретится с "Аль-Джазирой". Решающий поединок за первое место и матч за бронзу состоятся 12 февраля.

В финальном матче прошлого клубного первенства планеты мюнхенская "Бавария" обыграла мексиканский "Тигрес" из Монтеррея с результатом 1:0. В игре за третье место "Аль-Ахли" одолел в серии послематчевых пенальти "Палмейрас" из Сан-Паулу - 3:2 (основное время - 0:0). Чаще других клубный чемпионат планеты выигрывал испанский "Реал" из Мадрида, у которого четыре трофея. На один меньше у еще одного испанского гранда "Барселоны".-0-