Определились все полуфиналисты молодежного ЧМ по футболу

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На молодежном чемпионате мира по футболу (U-20) в Польше в субботу определились последние участники полуфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты Эквадора в четвертьфинале переиграли команду США со счетом 2:1 и в полуфинале сыграют со сборной Республики Корея. Корейцы в затяжном драматичном четвертьфинале одолели соперников из Сенегала. Основное и дополнительное время этой игры завершилось вничью 3:3, а в серии послематчевых пенальти удача была на стороне азиатской команды - 3:2.

Ранее в полуфинал вышла команда Италии, победившая футболистов Мали со счетом 4:2. В борьбе за выход в финал итальянцы будут соперничать с украинцами, которые в четвертьфинале переиграли колумбийцев с минимальным преимуществом - 1:0.

Полуфиналы состоятся 11 июня, их неудачники 14 июня встретятся в матче за бронзу, а победители 15 июня поспорят за чемпионский титул.

На прошлом молодежном первенстве планеты золото завоевали англичане, победившие в решающем поединке венесуэльцев, бронзовыми призерами стали итальянцы, обыгравшие сверстников из Уругвая.-0-