Определились все участники 1/8 финала футбольного Кубка Беларуси

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялись заключительные матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу. Во всех пяти встречах побед добились команды высшей лиги национального чемпионата, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самым напряженным получился поединок между "Лидой" и "Слуцком". В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя, сыграв вничью 3:3. В серии послематчевых пенальти успех был на стороне слуцких футболистов - 3:2.

В двух играх преимущество команд элитного дивизиона было подавляющим - минский "Энергетик-БГУ" разгромил дзержинский "Арсенал" со счетом 6:0, а столичное "Торпедо" было сильнее "Клецка" - 7:2. Еще две встречи завершились с одинаковым результатом 3:1 - футболисты "Минска" обыграли бобруйскую "Белшину", а "Ислочь" победила "Ошмяны-БГУФК".

Ранее в 1/8 финала вышли брестское "Динамо", "Гомель", могилевский "Дняпро", мозырская "Славия", минское "Динамо", борисовский БАТЭ, солигорский "Шахтер", "Витебск", жодинское "Торпедо-БелАЗ", а также два представителя первой лиги чемпионата Беларуси - новополоцкий "Нафтан" и гомельский "Локомотив".-0-