Определились все участники 2-го раунда Кубка Беларуси по футболу

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялись стартовые поединки нового розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Самым напряженным получился матч, в котором футболисты "Полоцка-2019" принимали "Молодечно-2018". После основного и дополнительного времени была зафиксирована ничья - 2:2, а в затяжной серии пенальти успех был на стороне полочан - 10:9.

Также после серии послематчевых пенальти в следующий раунд пробился пинский "Стэнлес", одолевший в гостях мозырский "Монтажник". В игровое время команды разошлись миром - 1:1, а пенальти лучше пробили пинские футболисты - 5:4.

Результаты остальных встреч: "Новая Припять" (Ольшаны) - "Днепр" (Рогачев) - 4:2, "Спарта" (Волковыск) - "Барановичи" - 1:4 (в дополнительное время), "Строитель" (Копыль) - "Ивацевичи" - 2:1, "Спартак" (Шклов) - "Виктория" (Марьина Горка) - 2:0, "Осиповичи" - "Альфа" (Минск) - 3:1, БГУ (Минск) - "Жлобин" - 3:1, "Чайка" (Зельва) - "СМИ-Автотранс" (Смолевичи) - 0:4.

Жеребьевка 2-го отборочного раунда Кубка Беларуси - 2020/2021 пройдет 18 мая.

В розыгрыше нынешнего сезона осталось провести главный поединок: 24 мая на минском стадионе "Динамо" трофей разыграют борисовский БАТЭ и брестское "Динамо".-0-