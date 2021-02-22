Определились все участники финального этапа Лиги чемпионов по мини-футболу

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. После матчей 1/8 финала Лиги чемпионов по мини-футболу определились все участники решающего этапа, который весной намечено провести в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Действующий победитель ЛЧ испанская "Барселона" в четвертьфинале встретится со словенским клубом "Добовец", еще один представитель Испании "Интер Мовистар" сыграет с российской "Югрой", португальский "Спортинг" из Лиссабона будет соперничать с московской командой КПРФ, а еще один клуб из столицы Португалии "Бенфика" поспорит с казахстанским "Кайратом" из Алматы.

Из восьмерки четвертьфиналистов шесть клубов уже выигрывали главный континентальный турнир по мини-футболу: "Интер Мовистар" является пятикратным триумфатором, у "Барселоны" три победы, по разу Кубок европейских чемпионов завоевывали "Бенфика", "Спортинг", "Югра" и "Кайрат".

Матчи пройдут на площадке "Минск-Арены" с 28 апреля по 3 мая. Белорусская столица должна была принять решающий этап чемпионской Лиги по мини-футболу год назад, но из-за пандемии коронавируса турнир был перенесен в Барселону. Там в финальном поединке хозяева победили еще одну испанскую команду "Мурсию" - 2:1, а в российском дерби за 3-е место КПРФ одолела "Тюмень" в серии послематчевых пенальти.-0-