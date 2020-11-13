Определились все участники финальной стадии футбольного чемпионата Европы

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После решающих поединков квалификации стали известны все 24 участника финального турнира футбольного чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Впервые в финальную часть континентального первенства пробились футболисты сборной Северной Македонии, одолевшие в Тбилиси команду Грузии с минимальным перевесом - 1:0. В полуфинале квалификации грузинские футболисты с таким результатом обыграли белорусов. В финальной стадии чемпионата Европы сборная Северной Македонии выступит в группе С вместе с командами Нидерландов, Австрии и Украины.

В Будапеште сборная Венгрии уступила команде Исландии с 11-й минуты игры, но в самом конце встречи сумели не только сравнять счет, но и вырвать победу - 2:1. Венгры попали в группу F, где их ждут действующий чемпион мира Франция, чемпион Европы Португалия и одна из сильнейших команд планеты Германия.

В Белфасте сборная Словакии вырвала победу у команды Северной Ирландии в дополнительное время - 2:1. Словаки сыграют в группе Е с футболистам Испании, Швеции и Польши.

В Белграде дело дошло до серии послематчевых пенальти, в которой футболисты Шотландии одолели сербов. После основного и дополнительного времени была ничья - 1:1, а пенальти лучше пробили шотландцы - 5:4. В финальной части чемпионата Европы они сыграют в группе D вместе со сборными Англии, Чехии и Хорватии.

Составы остальных квартетов европейского первенства: А - Италия, Швейцария, Уэльс, Турция; В - Дания, Бельгия, Финляндия, Россия.

Финальный турнир чемпионата Европы должен был пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса был перенесен на год. Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года на 12 стадионах 12 городов Англии, Венгрии, Германии, Дании, Италии, Испании, Нидерландов, Ирландии, Шотландии, России, Румынии и Азербайджана. Решающий поединок должен состояться на лондонском стадионе "Уэмбли".-0-