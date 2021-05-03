Определились все участники мужского чемпионата Европы по гандболу

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. После заключительных матчей отборочного турнира определились все участники финального этапа мужского гандбольного чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Гандболисты сборной Беларуси, досрочно обеспечившие выход в финал, в последнем поединке 6-й квалификационной группы победили в Минске команду Латвии со счетом 30:26. В другом матче 6-го тура норвежцы, которые также вышли в финальную стадию, выиграли у итальянцев - 37:16. Итоговое положение: Норвегия - 10 очков, Беларусь - 10, Италия - 2, Латвия - 2.

Из остальных групп в финальную часть ЧЕ-2022 пробились команды Франции, Дании, Нидерландов, Исландии, Чехии, Словении, Сербии, Швеции, Литвы, Австрии, Польши, Украины, Германии, Португалии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии и России. Действующий чемпион Старого Света сборная Испании и серебряный призер команда Хорватии, а также хозяева финального турнира Венгрия и Словакия были освобождены от квалификации.

Жеребьевка группового этапа 15-го по счету мужского чемпионата Европы состоится в четверг, 6 мая. Сам турнир пройдет с 13 по 30 января 2022 года на аренах Будапешта, Дебрецена, Сегеда, Братиславы и Кошице.-0-

Фото Дениса Костюченко