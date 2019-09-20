Определились все участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд, матчи которого проходят на аренах Франции, Бельгии, Словении и Нидерландов, определились все пары плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Стали известны пары 1/8 финала по итогам выступлений команд в группах B и D. В первой из них, помимо фаворитов турнира, команды Сербии, дальше по турнирному пути пошли Бельгия, Германия и Испания.

В группе D в следующий этап континентального первенства вышли действующие чемпионы мира поляки, голландцы, украинцы и чехи, достаточно неожиданно завоевавшие путевку в упорнейшем противоборстве с черногорцами.

Определились первые участники плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу Стали известны пары 1/8 финала по итогам выступлений команд в группах А и С. В первой из них, помимо фаворитов турнира, Франции и Италии, в этой части турнира выступят Болгария и Греция.

Большинство поединков этой стадии состоится 21 сентября и лишь один (Италия-Турция) пройдет 22 сентября. Самым интересным обещает быть матч в Любляне, где словенцы будут принимать болгар. С точки зрения любителей волейбола любопытно будет взглянуть на спор команд Нидерландов и Германии, Бельгии и Украины. Также в 1/8 финала ждут матчи Польша-Испания, Россия-Греция, Франция-Финляндия, Сербия-Чехия.

Четвертьфиналы состоятся 23 и 24 сентября. Полуфиналы - 26 и 27 сентября. Решающие матчи пройдут 29 сентября в Париже. -0-