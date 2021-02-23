Определились все участники плей-офф текущего сезона КХЛ

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились все участники плей-офф текущего сезона Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Западной конференции в плей-офф вышли: ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург), "Динамо" (Москва), "Локомотив" (Ярославль), "Йокерит" (Финляндия), "Динамо" (Минск), "Северсталь" (Череповец) и московский"Спартак", который получил место в восьмерке сильнейших после поражения подмосковного "Витязя" от "Йокерита" - 2:3 (1:0, 1:2, 1:0).

В Восточной конференции участниками следующей стадии турнира стали: "Ак Барс" (Казань), "Авангард" (Омск), "Салават Юлаев" (Уфа), "Металлург" (Магнитогорск), "Трактор" (Челябинск), "Барыс" (Нур-Султан), "Автомобилист" (Екатеринбург), "Торпедо" (Нижний Новгород). Старт плей-офф запланирован на 2 марта.-0-