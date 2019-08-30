Определились все участники плей-офф женского чемпионата Европы по волейболу

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы по волейболу среди женских команд, матчи которого проходят на аренах Венгрии, Польши, Словакии и Турции, определились все участники плей-офф, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Борьбу за награды континентального первенства 1 сентября продолжат пары 1/8 финала: Сербия - Румыния (Анкара), Азербайджан - Болгария (Будапешт), Италия - Словакия (Братислава), Россия - Бельгия (Братислава), Турция - Хорватия (Анкара), Нидерланды - Греция (Будапешт), Польша - Испания (Лодзь), Германия - Словения (Лодзь). Матчи четвертьфинальной стадии пройдут 4 сентября в Анкаре и Лодзи, полуфиналы (7 сентября) и медальные поединки (8 сентября) состоятся в турецкой столице.

Волейболистки сборной Беларуси на этом европейском чемпионате выступили крайне неудачно, потерпев 5 поражений в 5 матчах группового этапа в Братиславе. Подопечные Петра Хилько уступили командам России (0:3), Испании (1:3), Словакии (2:3), Германии (0:3) и Швейцарии (1:3), заняв последнее место в предварительной группе D.-0-