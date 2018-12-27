Определились все участники решающего этапа Кубка Беларуси по гандболу

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты "Гомеля" и могилевского клуба "Машека" вышли в "Финал четырех" розыгрыша Кубка Беларуси-2018/19 среди мужских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В повторном поединке 1/4 финала гандболисты "Гомеля" уверенно переиграли на своей площадке минский "Витязь" со счетом 44:33. В первой игре, состоявшейся в Минске, гомельчане также были сильнее - 32:27.

Гандболисты "Машеки" в Гродно уступили местному "Кронону" с результатом 29:37, но пробились в решающий раунд благодаря более крупной домашней виктории - 40:30. Кроме "Гомеля" и "Машеки" в "Финале четырех" кубкового турнира сыграют нынешний обладатель трофея, чемпион страны Брестский гандбольный клуб имени Мешкова и финалист прошлого розыгрыша минский СКА.

У женщин последними участниками решающей стадии Кубка Беларуси стали гандболистки "Городничанки" и "Виктории-Берестья". Гродненская дружина дважды уверенно переиграла бобруйскую "Березину" - 40:24 (дома) и 44:37 (в гостях). Брестские спортсменки обменялись победами с "Витебчанкой" и пробились в "Финал четырех" за счет большего количества мячей, заброшенных на чужой площадке: в гостях они уступили 31:33, а дома выиграли со счетом 23:21. Борьбу за Кубок также поведут его обладатель "БНТУ-БелАЗ" и вице-чемпион страны "Гомель".-0-