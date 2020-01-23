Определился состав сборной Беларуси на домашний ЧЕ по индор-хоккею

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определился состав сборной Беларуси на домашний чемпионат Европы по индор-хоккею, который пройдет в Минске с 24 по 26 января, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный аккаунт Белорусской федерации хоккея на траве.

Тренерский штаб сборной Беларуси сделал ставку на Веронику Миконович, Кристину Мицкевич, Крестину Попкову, Дарью Белоусову, Юлию Курганскую, Евгению Филиппович, Светлану Богушевич, Надежду Силицкую, Анастасию Сыроежко, Марину Никитину, Карину Сыддыкову и Марину Навицкую.

Турнир является вторым по значимости после Кубка мира. Чемпионат континента проводится раз в два года. В соревнованиях примут участие 8 сильнейших команд Европы: сборные Беларуси, Германии, Нидерландов, Украины, Чехии, Швейцарии, Австрии, Бельгии.

Женская национальная команда Беларуси по индор-хоккею является многократным призером чемпионатов Европы. В 2016 и 2018 годах белоруски занимали 3-е место. В 2018 году команда стала бронзовым призером Кубка мира по индор-хоккею. Чемпионат Европы станет отборочным к мировому первенству 2021 года. Право выступить на этих соревнованиях получат шесть лучших дружин состязаний в минском Дворце спорта.-0-