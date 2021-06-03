Определись пары 1/2 финала женского Кубка Беларуси по футболу

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка полуфинальных пар розыгрыша футбольного Кубка Беларуси среди женских команд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нынешний владелец трофея минское "Динамо-БГУФК" встретится на своем поле со столичной "Зоркай-БДУ". Во втором матче за выход в финал футболистки "Немана" примут в Гродно соперниц из ФК "Минск".

Полуфиналы пройдут 23 июня, а решающий поединок 30-го кубкового розыгрыша состоится 7 августа. Его хозяином будет победитель гродненской встречи.

В прошлом сезоне Кубок Беларуси впервые завоевало "Динамо-БГУФК", одолевшее в финале футболисток "Минска" в серии послематчевых пенальти. Чаще других трофей завоевывала бобруйская "Бобруйчанка", у которой 10 побед, в активе "Минска" 8 трофеев, могилевская "Надежда" побеждала 4 раза, "Зорка-БДУ" и витебский "Университет" по три раза брали Кубок Беларуси.-0-