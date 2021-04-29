Опубликован календарь турнира по биатлону на Играх в Пекине

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал расписание биатлонного турнира на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Главные старты четырехлетия для стреляющих лыжников откроются 5 февраля 2022 года смешанной эстафетой. Затем, 7 февраля, пройдут индивидуальные гонки на 15 км у женщин и на 20 км у мужчин. Спринт с участием представительниц прекрасного пола пройдет 11 февраля. Аналогичный старт у мужчин состоится на день позже. Гонки преследования намечены на 13 февраля. Затем болельщики станут свидетелями борьбы за медали в эстафетах (15-16 февраля), и завершат соревновательную программу стреляющие лыжники 18-19 февраля масс-стартами. Отмечается, что в расписание могут быть внесены изменения.

Соревнования по биатлону на зимних Олимпийских играх в Пекине состоятся в Чжанцзякоу, в 190 км от Пекина на стадионе "Хуалиньдун".

На предыдущих Играх в Пхенчхане белорусские биатлонисты завоевали две награды: серебряную в гонке с массового старта (Дарья Домрачева) и золотую в эстафете (Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Ирина Кривко и Дарья Домрачева).

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана местом проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.-0-