Опыт ведущих атлетов помогает развивать белорусское самбо - Базылев

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт ведущих атлетов, в том числе из других видов единоборств, помогает развивать отечественное самбо. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал главный тренер сборной Беларуси по самбо Дмитрий Базылев сегодня на встрече с олимпийским чемпионом 2008 года по дзюдо японцем Сатоси Исии.

"Принципы в любой борьбе схожи, есть нюансы в зависимости от правил. Мы не боимся исследовать что-то новое, в любом случае всегда есть что почерпнуть. Тем более сегодня с нами знаниями делился такой опытный и титулованный атлет, - сказал Дмитрий Базылев. - Для белорусских самбистов важно перенимать лучшее из других видов единоборств и адаптировать под себя. А опыт ведущих атлетов помогает развивать отечественное самбо".

Сатоси Исии остался доволен встречей. "Мероприятие прошло продуктивно, мы обменялись опытом. Если выпадет шанс, с радостью выступлю на турнире по самбо", - отметил он.

Фото Белорусской федерации самбо

В Минске в конце феврале пройдет традиционный турнир на призы Президента. По мнению Дмитрия Базылева, белорусы должны выступить достойно, что станет хорошим стартом сезона.

В 2019 году белорусские самбисты завоевали 23 медали (7 золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых) на международном турнире категории А в Минске.-0-