Организаторы ЧМ по хоккею представили дизайн медалей турнира

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет чемпионата мира по хоккею 2021 года в Риге представил дизайн медалей, которые получат победитель и призеры турнира. Такая информация содержится на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF), сообщает БЕЛТА.

На наградах изображен официальный логотип чемпионата. По краям указано название и место проведения турнира. Диаметр каждой медали составляет 10 см, вес - более 400 г. Дизайн медалей был разработан в Латвии, а их чеканка была доверена монетном двору в Норвегии.

"Мы хотели использовать сильный и четкий хоккейный символ в дизайне медалей и очень довольны результатом. Не забыли и о национальном символе Латвии, который будет представлен на лентах, - сказал глава оргкомитета Эдгарс Бунцис. - Церемония вручения медалей - один из самых эмоциональных моментов на каждом спортивном турнире. Через 64 матча мы узнаем, какие команды привезут эти медали домой".

Напомним, что сборная Беларуси на чемпионате мира сыграет в группе с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании и Великобритании.

Чемпионат мира пройдет в столице Латвии с 21 мая по 6 июня.-0-