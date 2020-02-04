Во время церемонии закрытия II Европейских игр. Фото из архива

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы II Европейских игр награждены специальным призом AIPS Европа на 83-м Конгрессе Международной ассоциации спортивной прессы, который проходит 3-6 февраля в Будапеште (Венгрия), сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской ассоциации спортивной прессы Анастасия Маринина. Награда организаторам Европейских игр - 2019 была вручена в знак признания заслуг по обеспечению высокого уровня условий работы прессы во время мультиспортивного форума. Приз будет передан в музей Национального олимпийского комитета, где займет место в экспозиции, посвященной II Европейским играм. "Дирекция, НОК, Министерство спорта и туризма, Министерство информации, национальные федерации, ассоциация спортивной прессы проделали большую работу, чтобы условия для журналистов соответствовали самым высоким мировым стандартам. И очень важно, что все наши усилия получили достойную оценку со стороны AIPS Европа. Многие журналисты посетили белорусскую столицу и стали участниками такого грандиозного события, как Европейские игры", - добавила Анастасия Маринина. В своем выступлении президент AIPS Европа Чарльз Камензули отметил, что спортивный форум в Минске стал настоящей мини-Олимпиадой, для работы прессы были созданы великолепные условия, а сами соревнования проведены на самом высоком уровне, за что ему хотелось бы поблагодарить организаторов II Европейских игр. На мультиспортивном форуме в Минске работали журналисты из 52 стран. Белорусскую столицу посетили не только европейцы, но и коллеги из Австралии, Бангладеш, Бразилии, Индии, США и Шри-Ланки. Международная ассоциация спортивной прессы (AIPS) - международная профессиональная организация журналистов, созданная в 1924 году. Членами ассоциации являются национальные объединения спортивных журналистов 130 государств мира, в том числе Беларуси. AIPS выступает как посредник между международной прессой, спортсменами и спонсорами, организовывает собрания и семинары для начинающих журналистов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!