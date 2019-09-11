Организаторы матча предусмотрели все нюансы для успешного выступления на соревнованиях - украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер чемпионата мира-2017 в прыжках в высоту украинка Юлия Левченко, одержавшая победу в данном виде программы на матчевой встрече Европа – США, поблагодарила организаторов состязаний за то, что они предусмотрели все нюансы для успешного выступления на соревнованиях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Было очень непривычно. Не знала чего ожидать. Все же, последний раз выступала в Минске достаточно давно. Турнир был иного уровня, нежели сегодняшний, и в другой возрастной группе. Но с первых же минут приятно удивил теплый прием белорусской стороны. Выступала на самых представительных состязаниях, но подготовка белорусской стороны к историческому матчу приятно поразила. Организация была на самом высоком уровне. Принимающая сторона предусмотрела все нюансы", - сказала украинка.

Юлия Левченко добавила, что большую роль в ее успехе сыграла поддержка белорусских зрителей. По мнению украинской спортсменки, именно благодаря болельщикам, пришедшим на трибуны, она быстро освоилась и в споре с двукратной чемпионкой мира Марией Ласицкене из России одержала победу.-0-