27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы Минского полумарафона в 2019 году ожидают 40 тыс. участников. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции, посвященной официальному старту регистрации на предстоящий забег, председатель БФЛА Вадим Девятовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Минский полумарафон каждый год демонстрирует, насколько возрастает популярность занятий здорового образа жизни в Беларуси. В нашем старте с каждым годом принимает участие все больше любителей бега. За эти годы без поддержки наших партнеров, средств массовой информации, активной рекламы в соцсетях добиться такого результата, получить серебряный лейбл было бы невозможно. В Минском полумарафоне - 2019 планируется участие 40 тыс. любителей здорового образа жизни", - сказал Вадим Девятовский.

Старты на 5 км, 10 км и 21,1 км состоятся 15 сентября текущего года. Подать свою заявку можно на сайте полумарафона. Онлайн-регистрация открыта до 13 сентября 2019 года или до момента достижения максимального числа участников.

Девиз Минского полумарафона 2019 года - "Бежим вместе!"

Технический партнер БФЛА IT-компания EPAM разработала кросс-платформенное приложение для любителей бега. "Многие наши сотрудники ранее принимали участие в Минском полумарафоне. Мы объединились в команду, которая побежит на разных дистанциях, а также разработали кросс-платформенное приложение, которое в ближайшее время сможет скачать любой желающий", - рассказал лидер бегового движения компании EPAM Евгений Овчинников.

В прошлом году в Минском полумарафоне приняли участие более 35 тыс. бегунов.

Подготовиться к предстоящим стартам можно на тренировках бесплатного бегового движения #Folowminsk. Начнет тренировки и хорошо известная бегунам команда Dream team.-0-