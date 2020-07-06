Организаторы объявили новые сроки проведения конкурса "Олимпийский огонь зажигает сердца"

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. НОК Беларуси совместно с Министерством образования Беларуси объявил о новых датах конкурса "Олимпийский огонь зажигает сердца". Его главная тема - "Зрелищные моменты спортивных состязаний". Все работы будут посвящены тематике прошедших II Европейских игр в Минске и предстоящим XXXII летним Олимпийским играм в Токио, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета.

Особенностью конкурса является социальная направленность и вовлечение различных категорий детей. В этом году он будет проходить в следующих номинациях: "Огонь надежды" (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте 12-16 лет), "Огонь вдохновения" (дети с ограниченными возможностями в возрасте 12-16 лет), "Огонь дружбы" (воспитанники специальных учебно-воспитательных учреждений в возрасте 11-17 лет), "Огонь единства" (учащиеся учреждений общего среднего образования в возрасте 12-16 лет).

Целью конкурса является приобщение детей и молодежи к идеалам и ценностям олимпийского движения. На первом отборочном этапе прием работ вместе с заявкой об участии продлен до 18 сентября 2020 года включительно. Итоги первого этапа конкурса планируется подвести до 25 сентября 2020 года. На заключительном этапе конкурса рисунка главные управления образования облисполкомов (комитет по образованию Мингорисполкома) в период с 1 по 9 октября 2020 года направят заявки и работы победителей и призеров в каждой из номинаций в НОК Беларуси. Итоги второго этапа конкурса рисунка будут подведены в декабре 2020 года.-0-