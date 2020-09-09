Организаторы Олимпиады-2024 в Париже планируют сэкономить около 400 млн евро

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы Игр-2024 в Париже планируют сэкономить около 400 млн евро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

В отчете правительства Франции о прогнозируемых затратах на XXXIII летние Олимпийские игры обозначается высокая арендная стоимость отдельных спорткомплексов, которые могут быть задействованы во время соревнований. В частности, отмечаются серьезные затраты на временной площадке в Ле-Бурже, где пройдут соревнования по волейболу. Оргкомитет рассматривает возможность переноса матчей по волейболу на стадион "Пьер-Моруа", где также запланированы футбольные матчи олимпийского турнира.

Кроме этого французская сторона рассматривает вопрос оптимизации бюджета Игр в других видах соревновательной программы.

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Столица Франции в третий раз примет главные старты четырехлетия. Ранее Париж проводил Игры в 1900 и 1924 годах.-0-