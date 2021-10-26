Организаторы Олимпиады в Пекине представили медали Игр-2022

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сто дней до начала зимней Олимпиады-2022 в Пекине организаторы представили медали соревнований, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

Медали Пекина-2022 получили название "Тонг Ксинь", что означает "вместе как единое целое". Дизайн основан на китайских древних нефритовых подвесках с концентрическими кругами. Пять колец символизируют олимпийский дух, объединяющий людей, и великолепие зимних Олимпийских игр, за которыми будут следить во всем мире.

Форма золотых, серебряных и бронзовых медалей проста, имеет классический вид и напоминает медали летних Игр 2008 года с нефритовыми вставками. Это подчеркивает тот факт, что Пекин - первый город проведения и летних, и зимних Олимпийских игр.

На лицевой стороне медалей в центре выгравированы пять олимпийских колец, а вокруг - надпись XXIV Olympic Winter Games Beijing 2022, окруженная узорами льда, снега и облаков. На оборотной стороне в центре размещена эмблема зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, а вокруг нее выгравировано полное китайское название зимней Олимпиады.

Также на обороте, в самом большом кольце, выгравировано название медального соревнования. Вогнутое кольцо повторяет традиционный дизайн нефритового кулона. Неглубокие резные узоры на кольцах основаны на традиционных китайских узорах.-0-