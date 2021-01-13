Оргкомитет ЧМ-2021 по хоккею рассказал подробности встречи с Рене Фазелем

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство организационного комитета по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года встретилось с президентом Международной федерации хоккея (МФХ) Рене Фазелем во время его визита в Беларусь 11 января. Сообщение оргкомитета размещено на сайте белорусского правительства, сообщает БЕЛТА.

"Во время встречи в открытом и конструктивном ключе обсуждены вопросы подготовки к проведению ЧМ-2021, состоялся откровенный обмен мнениями, в том числе по волнующим федерацию вопросам, касающимся отдельных аспектов ситуации в стране. Беларусь подтвердила свою готовность к проведению данного чемпионата. Страна готова обеспечить в полном объеме весь комплекс необходимых мероприятий, в том числе организационного, противоэпидемического характера, а также обеспечить безопасность и комфортное пребывание участников и гостей чемпионата с учетом поступивших рекомендаций федерации", - говорится в сообщении.

В оргкомитете также рассказали, какие вопросы поднимались во время рабочей встречи и какой на них был дан ответ.

Подчеркивается, что при организации чемпионата белорусская сторона будет следовать рекомендациям и правилам, установленным Международной федерацией хоккея для проведения соревнований с учетом пандемии COVID-19, обеспечит доступ зарубежным СМИ к аккредитации и гарантирует стабильную работу сети Интернет, а также полную безопасность участников и зрителей в соответствии со своими обязательствами, как и для всех других международных спортивных соревнований, проведенных и проводимых в Беларуси.

"Якобы имеющие место факты исключения белорусских спортсменов из сборных команд и отстранения от соревнований за политические взгляды являются безосновательными. Белорусская сторона предоставит МФХ всю необходимую фактуру, которая ранее неоднократно направлялась в МОК и другие международные спортивные структуры. Вместе с тем действительно имелись факты задержания и привлечения к ответственности отдельных спортсменов за участие в мероприятиях, нарушающих общественный порядок, строго в рамках белорусского законодательства", - заявили в оргкомитете.

Также был затронут вопрос претензий, выдвигаемых в отношении председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова. "Белорусская сторона исходит из принципа презумпции невиновности как базового правового постулата, но в качестве жеста доброй воли готова организовать встречу представителей Дисциплинарного комитета МФХ с генеральным прокурором Беларуси для ознакомления с результатами проведенных проверочных мероприятий в рамках доследственной проверки", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что белорусская сторона готова к диалогу как с Латвией - соорганизатором чемпионата, так и с любыми другими странами по вопросам его наилучшего проведения, а не использования в качестве инструмента политического давления.

"Увязка проведения чемпионата с изменениями Конституции, организацией некоего "диалога" и другими внутренними вопросами Беларуси сама по себе абсурдна. Но так как эта тема постоянно вбрасывается извне, белорусская сторона информирует, что реальный процесс общественного диалога уже давно (с октября 2020 года) запущен в виде созданных диалоговых площадок во всех регионах страны, в ходе работы которых уже внесено около 4,5 тыс. предложений граждан, общественных организаций и коллективов, а также более 2 тыс. предложений поступило от граждан в общественные приемные по различным аспектам развития государства и общества. Этот процесс продолжается", - заявили в оргкомитете. Там также напомнили, что с учетом этих предложений на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет в феврале 2021 года, делегаты будут вырабатывать направления общественно-политического развития страны, включая основные подходы к изменению Конституции, которые впоследствии могут быть приняты только самим белорусским народом на референдуме.

"Белорусские власти открыты к любому диалогу со своими гражданами, имеющими разные взгляды как на конституционные вопросы, так и на любые другие аспекты, касающиеся будущего развития страны, но не на коленях и не в условиях внешнего давления. Рассчитываем, что Международная федерация хоккея будет твердо следовать принципам олимпизма, объединительной роли спортивных соревнований в интересах всех любителей этого яркого и мужественного вида спорта, а не в угоду амбициям политических конъюнктурщиков", - резюмировали в оргкомитете.-0-