Оргкомитет Игр в Токио пересмотрит спонсорские контракты

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет Игр-2020 в Токио, которые были перенесены на один год, пересмотрит спонсорские контракты, сообщили корреспонденту БЕЛТА в НОК Беларуси.

Об этом решении заявила в парламенте Японии министр по делам Олимпийских игр и Паралимпиады Сейко Хасимото. По ее словам, перенос Игр на 2021 год (23 июля - 8 августа) отразится в первую очередь на спортсменах. "Также большая проблема возникла со спонсорами. Есть индивидуальные контракты и контракты со спортивными федерациями, у многих они по нынешним условиям рассчитаны до конца Игр, которые должны были пройти в текущем году. Мы будем прикладывать все усилия, чтобы решить этот вопрос, и пересмотрим соглашения", - сказала Сейко Хасимото во время дебатов в парламенте.

Многие международные федерации по видам спорта уже выступили с заявлением о финансовой поддержке национальных спортивных объединений и клубов.

Ранее глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори, отвечая на вопрос о возможном переносе Игр в 2021 году, отметил, что второй перенос главных стартов невозможен.

Международный олимпийский комитет в марте текущего года предпринимал все усилия, чтобы не переносить летние Игры в Токио. Согласно оценкам экспертов, перенос стартов может обойтись спонсорам более чем в $1 млрд.-0-