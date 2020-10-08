Оргкомитет Игр в Токио планирует сократить расходы на $284 млн

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет Игр XXXII Олимпиады в Токио представил Международному олимпийскому комитету (МОК) план упрощения формата проведения соревнований, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.
Новые меры позволят сэкономить $284 млн. Об этом заявил генеральный секретарь оргкомитета Тосиро Муто. Предварительный план ранее был представлен комиссии МОК.
Японская сторона предлагает сократить присутствие на Играх официальных лиц из иностранных делегаций и МОК на 10-15%. Предполагается также уменьшить расходы за счет более экономичного освещения спортивных объектов.
По мнению представителей оргкомитета, Токио покажет пример организации спортивных мероприятий в "посткоронавирусную эпоху". Известно, что бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ станет почетным главным советником оргкомитета.-0-