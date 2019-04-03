Оргкомитет летней Олимпиады Токио-2020 презентовал изображения талисмана по видам спорта

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет Токио-2020 презентовал изображения олимпийского маскота Мирайтова, представляющие все 33 вида спорта, которые будут представлены на Играх в 2020 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Национального олимпийского комитета Беларуси.

Данные изображения будут использованы в различных сферах, включая товары, имеющие лицензию, и другие предметы, одобренные оргкомитетом, властями столицы и другими городами, принимающими Игры-2020, и иными маркетинговыми партнерами.

Дизайн изображений призван повысить осведомленность о каждой дисциплине у зрителей и болельщиков и таким образом даст им возможность получить максимальное удовольствие от участия в главном спортивном форуме четырехлетия.

XXXII летние Олимпийские игры пройдут в Японии с 24 июля по 9 августа 2020 года.-0-