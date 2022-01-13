Оргкомитет: Олимпийские игры в Пекине будут полностью углеродно-нейтральными

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимние Олимпийские игры в Пекине 2022 года будут полностью углеродно-нейтральными. Об этом на пресс-конференции заявил глава отдела планирования оргкомитета Игр Ли Сэнь, сообщает ТАСС.

"Для проведения Игр мы построили низкоуглеродные объекты, все места проведения соревнований соответствуют стандартам зеленого строительства", - сказал он. По его словам, на четырех ледовых аренах будет использован новый тип хладагента, во время игр будут задействованы низкоуглеродные источники энергии, в ходе соревнований все спортивные площадки будут использовать на 100% зеленое электричество. Кроме того, для Игр была создана низкоуглеродная транспортная система: доля используемых во время соревнований гибридных авто и транспортных средств на экологически чистых источниках энергии превысит 80%.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта.-0-