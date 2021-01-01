Оргкомитет "Пекин-2022" представил пиктограммы зимних Игр

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине представил официальные пиктограммы соревнований, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

На 24 пиктограммах изображены дисциплины, включенные в программу Олимпиады-2022, еще на 6 - дисциплины Паралимпиады. Пиктограммы разработаны на основе традиционного китайского письма и отражают динамичность зимних видов спорта и богатую культуру Китая в графике. Как отмечается, авторов вдохновили пиктограммы летних Игр в Пекине, которые прошли в 2008 году.

Соревнования зимней Олимпиады-2022 состоятся на 25 объектах, расположенных в трех кластерах - Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине. Организаторы в полной мере используют олимпийское наследие, оставшееся от летних Олимпийских игр 2008 года, что позволяет значительно сократить расходы и избежать грандиозной стройки в Пекине.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Китае с 4 по 20 февраля 2022 года. Медали будут разыграны в 7 видах спорта, в 109 дисциплинах. Впервые на Играх будут представлены соревнования в женском слоупстайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.-0-