Оргкомитет "Токио-2020" и правительство Японии согласовали дополнительные расходы в $2,83 млрд

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организационный комитет XXXII Олимпиады и Паралимпийских игр в Токио согласовал с мэрией японской столицы и правительством страны дополнительные расходы в $2,83 млрд, связанные с переносом стартов на 2021 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

Наибольшие издержки покроет мэрия Токио - более 40% суммы.

Дополнительные операционные издержки летних Игр будут включать расходы на обеспечение безопасности игровых площадок, аренду и хранение оборудования, оплату труда. Значительная часть средств пойдет на борьбу с коронавирусом. Будет создана инфраструктура, включающая систему тестирования и закупку оборудования для инфекционного контроля.

Планируется, что оргкомитет Игр со своей стороны обеспечит допфинансирование за счет сбора дополнительных взносов от спонсоров и страховых выплат.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены из-за пандемии коронавируса и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.-0-