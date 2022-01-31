Орша примет международный турнир по шахматам

31 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Орше 1 февраля проведут республиканский турнир по шашкам, который соберет около 100 участников. Затем с 2 по 8 февраля на базе местной ледовой арены состоится XX Международный турнир по шахматам "Орша-2022", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

По предварительной информации, шахматный турнир соберет почти 300 участников из 11 стран. Кроме белорусских участников в Оршу планируют приехать гости из России, Украины, Казахстана, Армении, Молдовы, Узбекистана, Швеции, Румынии, Азербайджана и Китая.

В программе турнира игры в нескольких категориях: группа А (открытый турнир с обсчетом рейтинга FIDE), группа B (открытый турнир для всех желающих без обсчета рейтинга FIDE), в группе С выступят дети 2010-2011 годов рождения, группе D - ребята 2012-2013-х, группе E - юные шахматисты 2014 года рождения и моложе. Во время состязаний организуют судейский семинар, с мотивационной лекцией выступит международный мастер по шахматам тренер FIDE Владимир Полей. Также участников ждет сеанс одновременной игры с гроссмейстерами.

Победителей и призеров турнира в личном и командном зачетах наградят памятными и денежными призами, медалями, дипломами и кубками.

Организаторы соревнований - Оршанский райисполком, Белорусская федерация шахмат и Республиканский центр олимпийской подготовки по шахматам и шашкам.-0-