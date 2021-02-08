Оршанский "Витэн" обыграл "Дорожник" в чемпионате Беларуси по мини-футболу

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского "Витэна" одержали 13-ю победу подряд в матчах 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 13-го тура действующие чемпионы страны с большим трудом одолели минский "Дорожник", самый титулованный белорусский клуб, со счетом 3:2. В составе победителей голевой дубль оформил Руслан Лазюк, еще один мяч забил Юрий Рабыко. У проигравших отличились Валерий Ивашко и Олег Грицук.

Еще один фаворит турнира гомельский БЧ не смог обыграть на своей площадке гостей из светлогорского ЦКК, завершив встречу вничью - 6:6. Столичный клуб "Охрана-Динамо" у себя дома не оставил шансов на успех спортсменам "Лиды" - 7:0. В Гродно местное "УВД-Динамо" уступило "Борисову-900" с результатом 1:3.

Сегодня бронзовый призер прошлого чемпионата Беларуси "Столица" встретится с аутсайдером нынешнего первенства "Минском", а завершится программа 13-го тура завтра матчем между обладателем Кубка страны гомельским ВРЗ и минским "Динамо-БНТУ".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: "Витэн" - 39 очков (13 матчей), ВРЗ - 31 (12), "Столица" - 30 (12), БЧ - 28 (13). Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), на лицевом счету которого 19 забитых мячей.-0-