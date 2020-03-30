Оршанский "Витэн" одержал 16-ю победу в матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер чемпионата Беларуси по мини-футболу оршанский "Витэн" одержал 16-ю викторию в матче предпоследнего тура регулярного сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 21-го тура оршанцы разгромили гостей из столичного клуба "Охрана-Динамо" со счетом 7:2. Голевой покер в этой встрече оформил Сергей Дядичкин. С таким же результатом гомельский ВРЗ переиграл на выезде ФК "Минск", а еще один гомельский клуб БЧ на своей площадке уверенно переиграл светлогорский ЦКК - 7:3. Действующие чемпионы Беларуси спортсмены минской "Столицы" без особых проблем победили в гостях аутсайдера турнира "Щучин" - 5:2. С таким же счетом столичный "Дорожник" обыграл у себя дома гродненский клуб "УВД-Динамо" благодаря хет-трику лучшего бомбардира чемпионата Андрея Скварчевского и дублю Андрея Семенюка. Сейчас на лицевом счету Андрея Скварчевского 24 гола. Еще в одном поединке этого тура "Борисов-900" одолел минское "Динамо-БНТУ" с минимальным перевесом 3:2.

Положение в лидирующей группе после 21-го тура: "Витэн" - 51 очко, БЧ - 50, "Столица" - 50, ВРЗ - 44, "Дорожник" - 40. Внизу турнирной таблицы "Щучин", у которого всего 3 зачетных балла.

Матчи заключительного тура регулярного чемпионата состоятся 4 апреля. После них первая четверка получит прямые путевки в четвертьфинал, а остальные команды проведут матчи 1/8 финала.-0-