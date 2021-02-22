Оршанский "Витэн" победил БЧ в чемпионате Беларуси по мини-футболу

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены оршанского "Витэна" одержали 15-ю викторию подряд в матчах 32-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В гостевом поединке 15-го тура действующие чемпионы страны обыграли в гостях гомельский БЧ с результатом 4:2. По ходу встречи оршанцы дважды уступали хозяевам, но к финальной сирене переломили ход матча и продолжили свою беспроигрышную серию

Еще два фаворита турнира также играли на выезде и добились побед с крупным счетом. Гомельский ВРЗ разгромил в Минске "Охрану-Динамо" - 9:2, а в Гродно спортсмены "Столицы" были сильнее местного клуба "УВД-Динамо" - 7:1. В минском дерби "Дорожник" переиграл "Динамо-БНТУ" с результатом 3:1. В игре аутсайдеров "Лида" одолела в гостях "Минск" - 6:5. Матч в Светлогорске между ЦКК и "Борисовом-900" состоится 6 марта.

Положение в лидирующей группе после 15 туров: "Витэн" - 45 очков, ВРЗ - 37, "Столица" - 37, БЧ - 29.

Бомбардирскую гонку возглавляет Евгений Клочко (ВРЗ), забивший 24 гола.-0-