Оршанский "Витэн" сыграет с болгарским "Черно море" в ЛЧ по мини-футболу

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка квалификационного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Беларуси оршанский "Витэн" в поединке за выход в 1/16 финала в период с 24 по 29 ноября примет на площадке могилевского спорткомплекса болгарский клуб "Черно море" из Варны. Чемпион Латвии "Петров" из Риги, наставником которого является главный тренер национальной сборной Беларуси Александр Савинцев, сыграет на своей арене со словацким клубом "Лучинец".

Победители 23-х поединков первого квалификационного раунда узнают своих соперников во время жеребьевки, которая состоится 9 декабря. Кроме этих команд в 1/16 финала выступят еще 9 клубов с самыми высокими коэффициентам, среди них будет и казахстанский "Актобе", который тренирует белорусский специалист Виктор Тарчило. Встречи 1/16 финала намечены на 12-17 января 2021 года, поединки 1/8 финала должны состоятся 16-21 февраля.

Тем временем футбольные федерации Беларуси и Молдовы достигли договоренности о проведении двух товарищеских матчей национальных сборных по мини-футболу, которые пройдут 7 и 8 ноября в Беларуси. В связи с этим матчи десятого тура 32-го чемпионата Беларуси перенесены на 21-22 ноября.

После восьми туров нынешнего первенства лидирует "Витэн", набравший 24 очка из 24 возможных. Второй идет минская "Столица", у которой 21 зачетный балл, на третьем месте гомельский ВРЗ, имеющий 16 очков после шести проведенных встреч. Бомбардирскую гонку возглавляет лидер атак "Витэна" Артем Рось, забивший 10 мячей. Матчи девятого тура состоятся 31 октября и 1 ноября.-0-