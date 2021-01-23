Осиповичи принимают турнир ветеранов баскетбола на призы Андрея Ольбрехта

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах сегодня пройдет первый баскетбольный ветеранский турнир на призы мастера спорта СССР Андрея Ольбрехта, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях примут участие команды Минска, Светлогорска, Жлобина и Осиповичей. Кроме инициатора проведения этих соревнований Андрея Ольбрехта, который недавно отметил полувековой юбилей, на площадку выйдут многие известные в прошлом белорусские баскетболисты Владимир Шарко, Андрей Плотников, Евгений Иванов, Дмитрий Шилович, Игорь Голабурда, Андрей Максимов, Виталий Маклаков и другие мастера.

Андрей Ольбрехт начал заниматься баскетболом в Минске под руководством известного специалиста Владимира Рассеко. Свою профессиональную игровую карьеру он начал в минском РТИ, а затем перебрался в один из сильнейших клубов Европы московский ЦСКА, в составе которого по два раза становился чемпионом и обладателем Кубка России. Он также играл за московское "Динамо", "Новосибирск", иркутский "Шахтер", казахстанские клубы "Барс" и "Отрар", а завершил активные выступления в ОЗЗА из Осиповичей. В составе юниорской сборной СССР завоевал серебряную медаль чемпионата Европы (1990). В 1994 году принимал участие в грандиозном шоу на Красной площади, в котором выступали сборные звезд НБА и Олимпиады-88. Участвовал в матчах звезд в России (1999) и Беларуси (2006).-0-

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