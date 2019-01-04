Основы профессионализма у хоккеиста необходимо закладывать с первых дней подготовки - менеджер IIHF

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Основы профессионализма у хоккеиста необходимо закладывать с первых дней подготовки. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА менеджер Международной федерации хоккея (IIHF) по развитию национальных федераций-членов Аку Ниеминен, который участвует в Рождественском хоккейном форуме в НОК Беларуси.

Доклад Аку Ниеминена был посвящен развитию спортсменов в долгосрочной перспективе. "Тема моего выступления волнует многие федерации. Как развить навыки в долгосрочной перспективе? Ответ на этот вопрос - один из самых сложных. Конечно, в отведенное время на форуме рассказать обо всех аспектах сложно. Сделал акцент на том, что уже с прихода в секцию необходимо ребятам закладывать основы мастерства. Рассказал белорусским специалистам, как к процессу подготовки подходят в Финляндии, об основных мировых тенденциях в этом направлении, с какими трудностями приходится сталкиваться тренерам во время тренировочного процесса, который включает не только работу на льду, но и вне площадки", - отметил он.

Менеджер IIHF подчеркнул важность проведения конференции во время Рождественского турнира среди любителей хоккея, что дает возможность собрать широкий круг экспертов.

Рождественский хоккейный форум, в котором принимают участие более 100 специалистов из Беларуси и зарубежных стран, завершит свою работу сегодня вечером. Федерация хоккея Беларуси планирует и в будущем организовывать подобные семинары для отечественных специалистов.-0-