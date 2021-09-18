Остапенков и Шварцман откроют матч Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Аргентины

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Диего Шварцман (15-й номер мирового рейтинга) и Даниил Остапенков откроют матч теннисистов Аргентины и Беларуси в первом раунде нового сезона Кубка Дэвиса в Буэнос-Айресе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором сегодня одиночном поединке Гвидо Пелья (82) сыграет с Эриком Арутюняном.

Завтра в парном матче белорусы Александр Згировский и Мартин Борисюк встретятся с аргентинским дуэтом Орасио Себальос / Максимо Гонсалес. Затем Эрик Арутюнян сыграет с Диего Шварцманом, а в последнем поединке соперником Даниила Остапенкова будет Гвидо Пелья.

Ранее команды Беларуси и Аргентины дважды встречались в матчах Кубка Дэвиса: в 2001 году в Кордове южноамериканцы выиграли 5:0, а в 2004 году в четвертьфинале белорусы взяли реванш с таким же сухим счетом. Тогдашний выход в полуфинал стал лучшим результатом белорусских теннисистов за всю историю выступлений.

Сборная Беларуси дебютировала в Кубке Дэвиса в 1994 году. С тех пор команда провела 64 матча, победив в 36 из них. Максим Мирный и Владимир Волчков выиграли по 24 одиночных поединка, а в паре они побеждали в 19 играх. Аргентина играет в этих соревнованиях почти век - с 1923 года, завоевав чемпионский титул в 2016 году.

В прошлом розыгрыше, состоявшемся в 2019 году, триумфатором в шестой раз в истории стала сборная Испании, победившая в решающем матче канадских теннисистов. Чаще других Кубок Дэвиса завоевывали теннисисты США, у которых 32 титула, 28 раз первыми становились австралийцы, по 10 раз чемпионами были команды Великобритании и Франции.-0-