Остапенков сенсационно победил Шварцмана в матче Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Аргентины

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский тенисист Даниил Остапенков сенсационно победил аргентинца Диего Шварцмана в первом поединке матч Кубка Дэвиса в Буэнос-Айресе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче с 15-й ракеткой планеты 18-летний белорус, еще не имеющий рейтинга, сумел проявить настоящий бойцовский характер и выиграл в двух партиях - 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 ч. 36 мин. Сборная Беларуси вышла вперед 1:0.

Во втором одиночном поединке второй номер аргентинской сборной Гвидо Пелья (82-й номер мирового рейтинга) сыграет с 16-летним белорусским теннисистом Эриком Арутюняном.

Завтра в парном матче белорусы Александр Згировский и Мартин Борисюк встретятся с аргентинским дуэтом Орасио Себальос / Максимо Гонсалес. Затем Эрик Арутюнян сыграет с Диего Шварцманом, а в последнем поединке соперником Даниила Остапенкова будет Гвидо Пелья.

Ранее команды Беларуси и Аргентины дважды встречались в матчах Кубка Дэвиса: в 2001 году в Кордове южноамериканцы выиграли 5:0, а в 2004 году в четвертьфинале белорусы взяли реванш с таким же "сухим" счетом. Тогдашний выход в полуфинал стал лучшим результатом белорусских теннисистов за всю историю выступлений.

Сборная Беларуси дебютировала в Кубка Дэвиса в 1994 году. С тех пор команда провела 64 матча, победив в 36 из них. Максим Мирный и Владимир Волчков выиграли по 24 одиночных поединка, а в паре они побеждали в 19 играх. Аргентина играет в этих соревнованиях почти век - с 1923 года, завоевав чемпионский титул в 2016 году.

В прошлом розыгрыше, состоявшемся в 2019 году, триумфатором в шестой раз в истории стала сборная Испании, победившая в решающем матче канадских теннисистов. Больше всех Кубок Дэвиса завоевывали теннисисты США, у которых 32 титула, 28 раз первыми становились австралийцы, по 10 раз чемпионами были команды Великобритании и Франции.-0-