Освещать II Европейские игры из Минска планируют журналисты 52 стран

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проведение II Европейских игр в Минске планируют освещать журналисты из 52 стран. Об этом рассказала в Будапеште на заседании исполкома Европейского союза спортивных журналистов (АИПС Европа) председатель Белорусской ассоциации спортивной прессы (БАСП) Анастасия Маринина, сообщает БЕЛТА.

Руководитель БАСП представила участникам презентации, подготовленные специалистами дирекции Европейских игр. "Участники форума познакомились с особенностями организации работы на турнире в Минске. На данный момент подано более 1000 заявок на аккредитацию из 52 стран и 379 редакций, которые представляют печатные издания, теле- и радиоорганизации, не являющиеся правообладателями. Почти одну треть составят журналисты-женщины. Также в Минске будут работать более 1,3 тыс. представителей телевизионных компаний, которые будут транслировать соревнования Европейских игр более чем в 120 странах", - рассказала Анастасия Маринина.

В белорусскую столицу приедут представители СМИ со всей Европы, а также из Австралии, Бангладеш, Бразилии, Индии, Монголии, Пакистана, Южной Африки, Шри-Ланки и США.

"Впервые европейские журналисты получили возможность познакомиться с Минском и его спортивной инфраструктурой в 2015 году, когда в белорусской столице под эгидой Национального олимпийского комитета состоялся Конгресс АИПС Европа, - отметила Анастасия Маринина. - Уже тогда все участники выразили восхищение тем, какое внимание развитию спорта в нашей стране уделяется со стороны государства и правительства. Теперь же коллеги вновь приедут к нам, чтобы уже стать участниками грандиозного события - II Европейских игр".

Во время заседания исполкома АИПС Европа состоялась также международная конференция "Роль женщин в спорте и спортивной журналистике". Почетной гостьей конференции выступила Донна де Варона (США) - двукратная олимпийская чемпионка, журналист, ведущая, сценарист и продюсер спортивных программ, обладатель премий "Эмми" и "Грейси", член комиссии "Женщины в спорте" Международного олимпийского комитета.-0-