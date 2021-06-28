От атлетов из стран со штаммом "Дельта" потребуют ограничить контакты перед Играми

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы летних Олимпийских игр в Токио намерены ввести дополнительные требования к спортсменам из стран, где распространен штамм коронавируса "Дельта", чтобы те проводили регулярные тесты и ограничили контакты за неделю до приезда в Японию. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като, сообщает ТАСС.

"Сейчас в завершающей стадии идет рассмотрение правил въезда и пребывания для этих категорий. От них мы дополнительно намерены требовать проводить тесты на коронавирус каждый день в течение недели перед вылетом в Японию. Еще одним требованием должно стать ограничение контактов за семь дней до прилета и в течение трех дней после въезда в Японию", - сказал Кацунобу Като.

Правительство Японии намерено усилить контроль за въездом в страну олимпийских команд из шести государств, где зафиксировано масштабное распространение штамма коронавируса "Дельта". По данным японских СМИ, ограничения затронут сборные Индии, Пакистана, Непала, Шри-Ланки, Мальдив и Афганистана.

Японская общественность продолжает испытывать обеспокоенность в связи с предстоящими Играми, опасаясь, что они могут стать причиной очередного роста числа инфицированных новым коронавирусом в стране. По данным последнего опроса, проведенного главным информационным агентством страны Киодо, по крайней мере 86,7% жителей страны сообщили, что в той или иной мере опасаются ухудшения ситуации с распространением коронавируса внутри Японии из-за предстоящих летних Олимпийских Игр в Токио. В этой связи 40,3% опрошенных выступили за проведение Игр без допуска зрителей на стадионы, а 30,8% респондентов высказались за необходимость полной отмены соревнований.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа.-0-