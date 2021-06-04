Отборочные этапы футбольных соревнований "Кожаный мяч" проходят в Беларуси

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отборочные этапы республиканских соревнований "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба проходят в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в этом республиканском государственно-общественном объединении.

Первой включилась в спортивную гонку Могилевская область, где сегодня уже завершаются матчи на базе футбольного клуба "Днепр-Могилев". В Гродно проходят матчи между командами мальчиков 2009-2010 годов рождения, остальные возрастные группы сойдутся на поле с 8 по 25 июня. Следующий на очереди Минск.

В столице местом проведения отборочного этапа станет стадион ФК "Минск". Уже 7-11 июня здесь встретятся команды старшей возрастной группы - мальчики 2007-2008 годов рождения. С 14 по 18 июня пройдут игры между ребятами 2009-2010 годов рождения, 21-25 июня - 2011-2012-го. А с 28 июня по 2 июля на поле выйдут уже команды в составе девочек 2010-2012 годов рождения. В каждой группе выступят по 9 команд - по одной от всех административных районов Минска.

Как рассказал главный специалист главного управления спорта и туризма Мингорисполкома Сергей Будник, с каждым годом мастерство, спортивные результаты ребят, которые занимаются футболом при физкультурно-оздоровительных центрах районов столицы, улучшаются. Доказательством тому стали результаты прошлого республиканского финала "Кожаного мяча", где в каждой возрастной группе минчане брали хотя бы одно призовое место (в том числе в средней стали победителями, как лучшими среди девочек оказались футболистки столичной "Олимпии").

В Минской области отборочные игры стартуют 15 июня, Гомельской и Витебской областях - 21 июня. В Брестской для проведения матчей 30 и 31 июня выделили сразу два стадиона.

"Кожаный мяч" впервые был проведен в 1964 году, победителем всесоюзного финала стала минская команда "Чайка". После распада Советского Союза состязания юных футболистов в Беларуси были возрождены в 1997 году. В них могут принимать участие только те ребята, которые не занимаются в специализированных футбольных школах и академиях. Для юных спортсменов-любителей турнир становится настоящим праздником, ведь помимо незабываемых впечатлений ребята уносят с собой бесценный игровой опыт.

Традиционно организуют соревнования Президентский спортивный клуб, Министерство спорта и туризма, Министерство образования, ассоциация "Белорусская федерация футбола" и БРСМ.-0-