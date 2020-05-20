Отборочные соревнования по фехтованию к Олимпиаде в Токио пройдут в апреле 2021 года

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Квалификационные турниры к Играм в столице Японии в континентальных зонах пройдут с 15 по 30 апреля 2021 года. Участники Олимпиады и квалификации будут определены по предолимпийскому рейтингу, который будет опубликован 5 апреля. Такая информация содержится на официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE), сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что дополнительные турниры в рамках олимпийского отбора проводиться не будут. Состоятся только те соревнования, которые не успели провести в этом году из-за пандемии коронавируса. В тех видах программы, где отбор уже завершен (в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах у мужчин и женщин), его итоги останутся неизменными.

На Олимпийских играх в Токио, которые были перенесены на 2021 год из-за пандемии коронавируса, будет разыграно 12 комплектов медалей в фехтовании. В командном первенстве на Олимпиаде выступят по восемь лучших сборных у мужчин и женщин в каждом виде фехтования.

В личном первенстве на Играх выступят по 34 фехтовальщика в каждой дисциплине, из них 24 будут представлять страны, завоевавшие право принять участие в соответствующем командном турнире, еще шесть спортсменов будут определены по рейтингу Международной федерации фехтования, а четыре участника - в квалификации.-0-