Отборочные турниры гандбольного ЧМ перенесены на март 2021 года

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отборочные турниры женского чемпионата мира по гандболу перенесены с декабря этого года на март 2021-го. Такое решение приняла ЕГФ из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Женская сборная Беларуси в начале декабря должна была принять в Минске соревнования 5-й квалификационной группы, в которой также сыграют гандболистки Швейцарии и Фарерских островов.

Составы остальных отборочных групп:

1 - Люксембург (хозяин), Украина, Словакия, Израиль.

2 - Северная Македония (хозяин), Исландия, Литва, Греция.

3 - Турция (хозяин), Финляндия, Португалия.

4 - Австрия (хозяин), Италия, Косово.

По итогам группового этапа по две лучшие сборные из пяти групп выйдут в плей-офф, где к ним присоединятся еще 10 команд, которые будут участвовать в чемпионате Европы в декабре 2020 года. Поединки нокаут-раунда ЧМ-2021 намечены на апрель, а финальный этап 25-го по счету женского мирового гандбольного форума с участием 32 сборных со всей планеты пройдет в начале декабря 2021 года в Испании.-0-